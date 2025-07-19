Тернопільщина підтримує захисників: уже понад 17 тисяч голосів за підвищення зарплат ЗСУ

Новини Тернопільщини: На сайті Кабміну опублікували петицію про підвищення заробітної плати для військовослужбовців.Автор петиції - Цибульський Андрій Анатолійович, військовослужбовець Збройних сил України.

Він, зокрема, пропонує привести основні щомісячні види грошового забезпечення військовослужбовців хоча б до рівня 2022 року, які складали 42 000 грн.

Петиція подана 11 червня 2025 року і станом на зараз набрала 17 492 голоси. До кінця збору підписів залишилося 54 дні.

"Під час повномасштабного вторгнення російської федерації для забезпечення обороноздатності ЗСУ та для підтримки моральної стійкості та патріотичного настрою захисників України, критично важливо забезпечувати соціальний захист військовослужбовців, підтримувати їх рівень грошового забезпечення на належному, достойному рівні", - йдеться у тексті петиції.

Всі бажаючі можуть підтримати наших захисників, підписавши петицію за посиланням.

За інформацією Тернопільські події