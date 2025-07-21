Шість років за ґратами за підпал військового авто: на Тернопільщині винесли вирок двом чоловікам

Двоє тернополян, які заради грошової винагороди погодилися підпалити військовий автомобіль, проведуть за ґратами 6 та 6,5 років. Відповідне рішення ухвалив Тернопільський міськрайонний суд, а Тернопільський апеляційний суд залишив вирок без змін, відхиливши скарги захисників.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, подія трапилася у вересні 2024 року. Чоловіки погодилися виконати завдання користувача акаунта «Поддержка» в месенджері Telegram та отримати за це 2500 доларів США. 16 вересня вони облили сумішшю бензину з маслом військовий фургон, підпалили його, а потім надіслали фото «куратору». Унаслідок підпалу вогонь перекинувся ще й на припарковане поряд авто місцевого мешканця. Загальна сума збитків становить понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників, коли один із них намагався повторно зняти відео підпалу — перше не задовольнило замовника.

Прокурори довели у суді, що дії обвинувачених були спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах особливого періоду. Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення чужого майна шляхом підпалу та інші злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

На час розгляду справи обвинувачені перебували під вартою, свою провину визнали та розкаялися.

Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області. Рішення суду вже набрало законної сили.