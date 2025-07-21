У Тернополі п’ятирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Дитина у реанімації

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У Тернополі з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі будинку на вулиці Просвіти, випав п’ятирічний хлопчик. Інцидент трапився у ніч на 21 липня.

Близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення з обласної дитячої клінічної лікарні про госпіталізацію дитини з численними травмами. Медики діагностували у хлопчика політравму. Наразі його стан оцінюється як стабільно важкий, дитина перебуває в реанімаційному відділенні.
 
За попередньою інформацією, дитина була на підвіконні, сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги — це й призвело до падіння.
 
Поліція з'ясовує всі обставини події.

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