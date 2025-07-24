П’ятеро дітей залишилися без матері: жорстоке побиття на Тернопільщині закінчилося трагедією

На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину: його взяли під варту та оголосили підозру.

Тіло 30-річної мешканки Бучацької громади без ознак життя було виявлено 20 липня близько 5-ї ранку в літній кухні.

Її знайшов чоловік, який повідомив про це свою матір, а вона викликала поліцію та швидку допомогу.

Медики лише констатували смерть. На перший погляд, на тілі жінки не було слідів насильства, однак судово-медична експертиза встановила інше: смерть настала внаслідок масивної внутрішньої кровотечі, спричиненої закритою травмою живота та ушкодженнями внутрішніх органів.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що напередодні, 19 липня, в домі подружжя були гості. Під час застілля із вживанням алкоголю між чоловіком та жінкою виникла сварка, в ході якої чоловік двічі вдарив дружину ногою в живіт. Цей момент бачили не лише гості, а й їхні неповнолітні діти.

Після кількох годин після побиття жінка померла. Без матері залишилися п’ятеро дітей.

Чоловік зізнався у вчиненому. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Бучацька окружна прокуратура.