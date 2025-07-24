Обіцяв інвалідність і зняття з розшуку: на хабарі впіймали колишнього правоохоронця

Колишнього правоохоронця затримали одразу після того, як він отримав гроші за обіцяну «допомогу». Чоловік запропонував своєму знайомому сприяння у вирішенні двох питань: оформленні інвалідності та знятті з обліку військовозобов’язаних у системі «Оберіг». За це вимагав 12 тисяч доларів США.

Правопорушення викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими ГУНП в області.

З’ясувалося, що ексміліціонер запевнив мешканця Кременецького району, який має проблеми зі здоров’ям, що може організувати встановлення групи інвалідності. При цьому посилався на нібито «впливові зв’язки» серед членів експертної комісії.

Окрім того, він обіцяв зняти чоловіка з розшуку в реєстрі військовозобов’язаних. За ці послуги вимагав 12 тисяч доларів.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку відразу після отримання ним неправомірної вигоди.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Операція із затримання проходила за участю працівників Департаменту військової контррозвідки СБУ.