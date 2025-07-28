Суспільство На Тернопільщині під час чищення колодязя загинув чоловік Трагедія сталася в одному з сіл Товстенської громади. Під час виконання робіт із чищення колодязя загинув... Більше ...

Суспільство Тиждень викликів: рятували врожай і знешкоджували боєприпаси Минулого тижня рятувальники Тернопільщини знову опинилися на передовій у боротьбі з вогнем та... Більше ...

Культура На Тернопільщині вшанували загиблих захисників під час Всеукраїнської прощі На Тернопільщині вшанували пам’ять полеглих захисників України. У селі Лішня, біля єдиного в Україні... Більше ...

Суспільство Обвинуваченого у резонансному вбивстві на Тернопільщині помістили під варту Кременецький районний суд задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу обвинуваченому у... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині у ставку виявили тіло зниклого чоловіка 26 липня поблизу села Почапинці зник чоловік, 1967 року народження. За попередньою інформацією, він міг... Більше ...

Культура Запрошуємо людей пенсійного віку до активного дозвілля Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення запрошує людей... Більше ...

Суспільство Псевдодилери виманили у тернополянки тисячі доларів за неіснуючий автомобіль До правоохоронців звернулася мешканка Тернополя із заявою про шахрайські дії. За її словами, вона стала... Більше ...

Суспільство Вибух на вулиці Винниченка в Тернополі: поліція з’ясовує обставини Близько 12:00 до поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про вибух у багатоповерхівці на вулиці... Більше ...

Культура Персональна виставка тернополянки Наталі Дідик відкриється 31 липня 31 липня о 19:00 у креативному кластері Nа пошті відкриється виставка тернополянки Наталі Дідик. Це вже... Більше ...