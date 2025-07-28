На Тернопільщині під час чищення колодязя загинув чоловік

Трагедія сталася в одному з сіл Товстенської громади. Під час виконання робіт із чищення колодязя загинув 57-річний чоловік.
На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Заліщики). Правоохоронці встановили, що загиблий був жителем сусіднього села. Він виконував роботи на прохання власниці домогосподарства.
Під час перебування на глибині сталася раптова руйнація кам’яної кладки, внаслідок чого чоловік знепритомнів. Очевидці одразу викликали медиків і рятувальників, однак лікарі лише констатували смерть.
Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».