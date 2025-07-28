На Тернопільщині в аваріях постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей

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Протягом вихідних на автошляхах Тернопільщини сталися три дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмувалися шестеро осіб, серед них — троє дітей. 

Одна з аварій трапилася у селі Великий Ходачків Тернопільського району. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz не впорався з керуванням і врізався в опору вуличного освітлення. Троє пасажирів, зокрема двоє неповнолітніх, отримали травми різного ступеня тяжкості. У водія відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Автомобіль вилучено та доправлено на арештмайданчик.
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Ще одна автопригода сталася в селі Оришківці Чортківського району, де зіткнулися вантажівка Scania та позашляховик Hyundai Tucson. За попередньою інформацією, водій вантажівки, здійснюючи обгін для уникнення перешкоди, зіткнувся з попутним автомобілем. Постраждала пасажирка позашляховика. Поліція з’ясовує обставини ДТП.
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У селі Івачів Горішній Тернопільського району сталося ще одне зіткнення. Позашляховик Volkswagen Amarok виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автомобіль Dacia Duster. В результаті тілесні ушкодження отримали водій та неповнолітній пасажир легковика. Обидва транспортні засоби вилучено та поміщено на спеціальний майданчик. У водіїв також відібрано зразки крові для перевірки на алкоголь.
 
Слідчі дії тривають.
 

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