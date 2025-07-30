На Тернопільщині матір судитимуть за залишення дітей без допомоги, що призвело до смерті трьох із них

Ювенальний прокурор Чортківської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо жительки області, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків та залишенні дітей без допомоги, що спричинило смерть трьох малолітніх та тяжкі наслідки для ще чотирьох.

Як встановило досудове розслідування, трагедія сталася наприкінці жовтня 2024 року. Перебуваючи вдома, жінка дозволила своїм шістьом малолітнім дітям та ще одній неповнолітній дівчинці, яка перебувала в гостях, вживати млинці з грибами, не переконавшись у безпечності продуктів.

Згодом, коли в дітей з’явилися ознаки отруєння, мати, усвідомлюючи загрозу їхньому життю та маючи змогу звернутися по медичну допомогу, цього не зробила. У період з 28 по 30 жовтня вона умисно залишила дітей без необхідної допомоги. Наслідком таких дій стала смерть трьох дітей, ще четверо отримали тяжкі ураження.

Її дії кваліфіковані за ст. 166 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування у справі проводили слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури нагадує, що згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.