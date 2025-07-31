Тернопіль для ЗСУ: допомога на лікування для захисників з Тернополя

12 захисників з Тернополя отримають фінансову допомогу на лікування та реабілітацію. Кожному військовослужбовцю буде надано по 15 000 гривень для відновлення здоров’я після отриманих травм чи поранень.

Від початку 2025 року таку підтримку вже отримали 360 військовослужбовців з Тернополя. Протягом 2024 року фінансову допомогу на лікування надали 295 пораненим захисникам.

Також 31 військовослужбовець з тернопільської громади отримає кошти на придбання амуніції та спорядження. З початку 2025 року таку допомогу вже надали 2455 тернопільським захисникам, а протягом 2024 року – 3198 воїнам.

“Здоров’я наших захисників є пріоритетом для громади. Важливо забезпечити їм належну медичну допомогу та реабілітацію після отриманих травм. Це наш обов’язок перед тими, хто боронить державу,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і потребують медичної допомоги або коштів на придбання обладнання, можуть звертатися до відділу звернень міської ради на Листопадовій, 6 (1 поверх) у будні дні. Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами за телефоном: (067) 395-88-62.