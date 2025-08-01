Спорт Тернополяни серед призерів відкритого чемпіонату міста з пауерліфтингу У Тернополі відбувся відкритий чемпіонат міста з пауерліфтингу, який включав змагання з класичного та... Більше ...

Суспільство У Тернополі маршрутка збила жінку на пішохідному переході Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 липня близько 13:20 на вулиці Пирогова у Тернополі. Водій... Більше ...

Суспільство 17 власників пошкодженого житла від ворожих атак отримають фінансову допомогу: Сергій Надал Фінансову допомогу отримають ще 17 власників житла, яке постраждало від ворожих атак 25 травня та 6 червня.... Більше ...

Суспільство У бою за Україну загинув Віталій Томчук Відлетів у небесний стрій, захищаючи рідну землю від ворога, Томчук Віталій Григорович. Його життя трагічно... Більше ...

Суспільство У Тернополі внаслідок ДТП до лікарні потрапили двоє людей 30 липня в Тернополі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали мешканці області.... Більше ...

Суспільство Поліцейський офіцер громади врятував собаку із затопленого господарства Сильна негода, що вирувала минулих вихідних у смт Вишнівець на Кременеччині, завдала чимало шкоди. Одними з... Більше ...

Суспільство Рятувальники Тернопільщини завжди на варті безпеки громади 30 липня фахівці Головного управління ДСНС України у Тернопільській області неодноразово залучалися до... Більше ...