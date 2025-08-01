У Тернополі маршрутка збила жінку на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 липня близько 13:20 на вулиці Пирогова у Тернополі. Водій маршрутного автобуса збив жінку.
За попередньою інформацією, 72-річний кермувальник автобуса марки Isuzu, який здійснював рейс за маршрутом «мікрорайон Північний — ринок», допустив наїзд на пішохідку.
Потерпіла — 30-річна жителька села Козівка. Відомо, що вона переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Водій на момент аварії перебував тверезим, однак у нього відібрали зразки крові для додаткової перевірки.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.