У Тернополі маршрутка збила жінку на пішохідному переході

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 липня близько 13:20 на вулиці Пирогова у Тернополі. Водій маршрутного автобуса збив жінку.

За попередньою інформацією, 72-річний кермувальник автобуса марки Isuzu, який здійснював рейс за маршрутом «мікрорайон Північний — ринок», допустив наїзд на пішохідку.

Потерпіла — 30-річна жителька села Козівка. Відомо, що вона переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Водій на момент аварії перебував тверезим, однак у нього відібрали зразки крові для додаткової перевірки.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.

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