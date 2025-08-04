У Тернополі чоловік підпалив будинок колишньої дружини після конфлікту: поліція розслідує обставини

2 серпня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків Тернополя. Близько 23:00 невідомі підпалили вхідні двері. На місце події прибула слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході розслідування встановили, що до підпалу причетний 56-річний тернополянин — колишній чоловік потерпілої. Між подружжям стався конфлікт, після чого жінка звернулася по допомогу до поліції. Правоохоронці вручили чоловікові тимчасовий заборонний припис, який забороняв йому наближатися до заявниці та її помешкання.

Однак він порушив обмеження: вночі з’явився біля будинку та підпалив двері. Вогонь повністю знищив вхідні двері та частково пошкодив дерев’яні сходи. Орієнтовна сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, раніше чоловік уже мав проблеми із законом. Наразі поліція з’ясовує всі обставини інциденту та вирішує питання щодо притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.