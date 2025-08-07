Лікар з Тернополя вимагав хабар за сприяння в отриманні інвалідності

Медик однієї з тернопільських лікарень вимагав 5 000 доларів США за вплив на членів комісії, яка мала встановити пацієнтці групу інвалідності. Неправомірну вигоду зловмисник отримав у момент затримання.

Як встановили правоохоронці в ході досудового розслідування, пацієнтка протягом двох років проходила лікування в медичному закладі. Через наявне захворювання жінка вирішила оформити документи на отримання інвалідності. Під час спілкування з нею лікар заявив, що для позитивного рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи необхідно передати 5 000 доларів. За його словами, ці кошти мали б посприяти ухваленню необхідного рішення.

За цим фактом слідчі Головного управління Нацполіції в області за матеріалами управління стратегічних розслідувань розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Лікаря затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі грошей. Йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.