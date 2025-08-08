Викрито банду на Тернопільщині: збут наркотиків та незаконна торгівля зброєю

На Тернопільщині правоохоронці викрили організоване угруповання, яке займалося масштабним збутом психотропних речовин та нелегальною торгівлею зброєю й боєприпасами.

Організатором виявився 49-річний житель Тернополя, раніше судимий за наркозлочини. Він налагодив канали постачання та збуту наркотиків і зброї, координуючи роботу дев’яти спільників.

Члени групи знаходили покупців на зброю й боєприпаси, а також мали розгалужену мережу продажу психотропів — амфетаміну, метамфетаміну, PVP, мефедрону. Їх фасували та доставляли по Тернополю та області. Частину заборонених речовин переправляли до місць позбавлення волі.

За даними слідства, щомісяця угруповання продавало близько 3000 доз наркотиків, отримуючи дохід близько 2 млн грн.

Під час масштабної спецоперації, проведеної поліцією спільно з СБУ, військовою службою правопорядку та спецпідрозділами КОРД і РПОП, було здійснено 33 обшуки за місцем проживання фігурантів і в їхніх авто.

Вилучено близько 10 кг заборонених речовин (1 кг канабісу, 4 кг PVP, 5 кг амфетаміну) вартістю понад 8 млн грн за «чорними» цінами. Також знайшли елітні автомобілі, телефони, банківські картки, пакувальні матеріали та ваги.

Окремо під час огляду лісосмуги в Тернополі поліцейські виявили схованку зі зброєю: 14 корпусів гранат Ф-1, 4 корпуси РГД-5, гранатомет ГП-25, 10 пострілів ВОГ-25, 18 запалів УЗРГМ, саморобний вибуховий пристрій, 5 РПГ-22.

Сімох учасників групи затримано, їм оголошено підозри за ч. 2 і 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ. Санкції цих статей передбачають до 12 років ув’язнення. Переважно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом — домашній арешт. Правоохоронці встановлюють інших причетних та перевіряють можливу участь фігурантів у інших злочинах.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура.