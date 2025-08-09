На Тернопільщині викрили підлітків, які пошкодили майно «Водної арени» та викрали бойлер

Поліцейські Тернопільщини встановили осіб, причетних до пошкодження майна на території «Водної арени Тернопіль». Працівники ювенальної превенції відділення поліції №1 (м. Тернопіль) разом із поліцейським офіцером громади та за сприяння кіберполіції з’ясували, що до інциденту причетні двоє рідних братів 15 та 16 років. Хлопці родом із Запорізької області, але нині мешкають у Тернополі.

Нагадаємо, 7 серпня на спецлінію 102 звернувся представник департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА з повідомленням про пошкодження спортивної споруди, яка перебуває на балансі області.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що неповнолітні не лише зіпсували майно «Водної арени», а й викрали бойлер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена під час воєнного стану). Досудове розслідування триває.