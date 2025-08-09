На Тернопільщині викрили підлітків, які пошкодили майно «Водної арени» та викрали бойлер

FB IMG 1754719701522

Поліцейські Тернопільщини встановили осіб, причетних до пошкодження майна на території «Водної арени Тернопіль».

Працівники ювенальної превенції відділення поліції №1 (м. Тернопіль) разом із поліцейським офіцером громади та за сприяння кіберполіції з’ясували, що до інциденту причетні двоє рідних братів 15 та 16 років. Хлопці родом із Запорізької області, але нині мешкають у Тернополі.

Нагадаємо, 7 серпня на спецлінію 102 звернувся представник департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА з повідомленням про пошкодження спортивної споруди, яка перебуває на балансі області.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що неповнолітні не лише зіпсували майно «Водної арени», а й викрали бойлер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена під час воєнного стану). Досудове розслідування триває.

