Внаслідок ДТП на дамбі Тернопільського ставу загинув пенсіонер

12 серпня о 19:25 на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію на дамбі Тернопільського ставу.

Правоохоронці встановили, що водій Peugeot, рухаючись із центру міста в напрямку вулиці Мазепи, збив пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.

84-річного чоловіка госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Ще одна ДТП сталася того ж дня на вулиці Бродівській у Тернополі. Водій Chevrolet Aveo не дотримався безпечної дистанції та врізався в інший автомобіль, який за інерцією зіткнувся з третьою машиною. У результаті пошкоджено три авто. Поліція з’ясовує обставини.