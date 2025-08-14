Поліція затримала у Тернополі афериста, який розраховувався сувенірними купюрами та забирав речі «в оренду»

У Тернополі правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця, який уже мав судимість за майнові злочини. Лише за місяць чоловік здійснив щонайменше шість шахрайських дій, завдавши потерпілим збитків на понад 90 тисяч гривень. Схема була однакова: зловмисник розраховувався за товари сувенірними купюрами, схожими на справжні, або ж забирав речі нібито в оренду та більше не повертався.

У липні він заволодів телефоном вартістю понад 11 тисяч гривень у відділенні поштового зв’язку, отримавши посилку без оплати. На вулиці Грушевського придбав товар за сувенірні 9800 гривень, а в магазині мобільних аксесуарів «розрахувався» такими ж грошима за навушники, смарт-годинник, колонку та інші речі на суму майже 10 тисяч гривень. У крамниці чоловічого одягу взяв товар на понад 7 тисяч гривень.

Також під виглядом оренди він забрав у жителя Збаража електросамокат, вартістю близько 40 тисяч гривень, і не повернув його. Останній епізод стався в одному з торгових центрів, де аферист залишив гаманець із сувенірними купюрами та пішов із новим телефоном на понад 13 тисяч гривень.

З’ясувалося, що на момент скоєння цих злочинів чоловік перебував у розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом і мав ухвалу суду про тримання під вартою.

За всіма епізодами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Вилучено речові докази. Нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.