У трьох ДТП вихідними постраждали двоє жінок та неповнолітній хлопець

За минулі вихідні на Тернопільщині поліцейські задокументували три дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися люди. Усі потерпілі госпіталізовані.

З тяжкими травмами до лікарні потрапив 17-річний житель Чортківського району. Керуючи мотоциклом на виїзді з села Великий Говилів, хлопець не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та впав. Потерпілого доправили до медзакладу у важкому стані. Поліцейські встановлюють усі деталі ДТП.

Ще одна аварія сталася у Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi, проїхавши на червоне світло, не пропустив маршрутне таксі. Внаслідок зіткнення травмувалася пасажирка громадського транспорту – мешканка обласного центру. Жінку госпіталізували. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик.

Третьою потерпілою стала жителька одного з сіл Тернопільського району. На вулиці Шептицького у Тернополі водій автобуса Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Постраждалу з тяжкими травмами шпиталізували. Автомобіль вилучено, триває досудове розслідування.