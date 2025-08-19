У ДТП на Тернопільщині травмувався 23-річний водій Renault

На лінію «102» надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про дорожньо-транспортну пригоду у селі Дарахів Микулинецької громади.

Унаслідок зіткнення двох автомобілів травмувався 23-річний житель Тернополя.

На місці події поліцейські встановили, що на сільській дорозі не розминулися Renault Scenic та Ford Transit. Попередньо відомо, що водій легківки виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару Renault з’їхав у кювет і перекинувся. Його кермувальника з численними травмами госпіталізували.

Обидва транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик. У водіїв відібрано зразки крові для перевірки на стан сп’яніння. Триває розслідування.