Тернопільська прокуратура викрила зрадника, який передавав ворогу дані про ЗСУ

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури правоохоронці викрили мешканця Донецької області, який передавав російським окупантам інформацію про позиції та пересування українських військових.

За версією слідства, з липня 2022-го до кінця березня 2023 року чоловік через месенджер Telegram надсилав учаснику терористичної організації «ДНР» відомості про розташування та рух підрозділів ЗСУ поблизу населених пунктів Черкаське та Новомиколаївка на Донеччині. Дані дозволяли ворогу ідентифікувати військові об’єкти на місцевості.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон, з якого він здійснював передачу даних.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування Збройних Сил України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він перебуває у слідчому ізоляторі Тернопільської області.

Розслідування у справі проводить Управління СБУ в Тернопільській області.