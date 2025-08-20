На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який до смерті побив власну бабусю

Слідчі передали до суду обвинувальний акт щодо 25-річного жителя Ланівецької громади, який жорстоко побив до смерті власну 74-річну бабусю.

Трагічний випадок стався 25 лютого 2025 року. Тіло жінки з численними травмами на веранді її будинку виявив сусід.

Після прибуття слідчо-оперативної групи було зафіксовано ознаки насильницької смерті. Згодом експертиза підтвердила: причиною загибелі стали тяжкі ушкодження голови та грудної клітки.

Правоохоронці затримали онука пенсіонерки, який на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Наразі чоловік очікує на вирок. Згідно з санкцією статті, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.