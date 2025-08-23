Поліцейські розшукали водія, який травмував неповнолітню внаслідок ДТП

Аварія сталася у четвер, 21 серпня, близько 21:30 на вулиці Торговиця в Тернополі.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні звернулася 15-річна дівчина з травмою руки, отриманою в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці з’ясували, що дівчину збив автомобіль Chana Benni. Особу кермувальника встановили — ним виявився 32-річний житель Тернополя.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.