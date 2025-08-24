У Підволочиській громаді чоловік до смерті побив 58-річну знайому

На Тернопільщині у Підволочиській громаді померла 58-річна жінка внаслідок тяжких тілесних ушкоджень.

Повідомлення про смерть односельчанки надійшло на лінію «102» від жителя села Кам’янки.

Чоловік заявив, що його знайома нібито померла природною смертю. Однак слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила на тілі потерпілої численні синці та гематоми.

Згодом з’ясувалося, що до злочину причетний 35-річний власник будинку. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Під час допиту він визнав, що ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив знайому, після чого ліг спати. Вранці він уже знайшов жінку без ознак життя.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.