На Тернопільщині судитимуть угруповання, яке заробило 35 мільйонів на фальшивих водійських посвідченнях

Слідчі поліції Тернопільщини за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили розслідування у масштабній справі.

Перед судом постануть шестеро учасників організованої злочинної групи, які налагодили виробництво та збут підроблених водійських посвідчень по всій Україні.

Незаконну діяльність викрили оперативники управління ДВБ у співпраці з працівниками ГУНП в області. Встановлено, що злочинна схема діяла системно: щотижня виготовляли й надсилали поштою близько 400 підроблених документів. Замовлення приймали через месенджери, а фінансові операції прикривали фіктивними паспортами з реальними персональними даними, але чужими фотографіями.

Вартість підробленого посвідчення залежала від категорії та становила від 11 до 20 тисяч гривень. Загалом учасники угруповання отримали понад 35 мільйонів гривень прибутку.

Чотирьох фігурантів обвинувачено в участі в організованій злочинній групі та підробленні паспортів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ). Усі шестеро підозрюваних також відповідатимуть за збут документів із голографічними захисними елементами, вчинений за попередньою змовою (ч. 2 ст. 199 ККУ).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.