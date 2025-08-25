Тролейбуси змінюють маршрут через провал дороги на вулиці Руській

ruska 250825

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на вулиці Руській, поблизу підйому від дамби Тернопільського ставу, тимчасово змінено рух громадського транспорту.

На цій ділянці дорожнє покриття провалилося, і комунальні служби проводять термінові роботи для усунення проблеми. 

Тролейбуси маршрутів №2, №5 та №6 на час ремонту курсуватимуть об’їзним маршрутом: через вулиці Торговиця, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова та Миколи Гоголя, після чого повернуться на звичні маршрути.
 ruska 250825 3
Фахівці продовжують роботи для відновлення безпечного руху на аварійній ділянці. Про повернення до звичного графіка руху громадського транспорту буде повідомлено додатково.

