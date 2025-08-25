Тролейбуси змінюють маршрут через провал дороги на вулиці Руській

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на вулиці Руській, поблизу підйому від дамби Тернопільського ставу, тимчасово змінено рух громадського транспорту.

На цій ділянці дорожнє покриття провалилося, і комунальні служби проводять термінові роботи для усунення проблеми.

Тролейбуси маршрутів №2, №5 та №6 на час ремонту курсуватимуть об’їзним маршрутом: через вулиці Торговиця, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова та Миколи Гоголя, після чого повернуться на звичні маршрути.

Фахівці продовжують роботи для відновлення безпечного руху на аварійній ділянці. Про повернення до звичного графіка руху громадського транспорту буде повідомлено додатково.