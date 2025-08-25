На Тернопільщині за минулі вихідні зареєстрували шість ДТП з потерпілими

За останні вихідні поліцейські задокументували шість дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди, зокрема неповнолітні.

У селі Озерна Тернопільського району ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги сталося через виїзд спецтранспорту на смугу зустрічного руху. В результаті зіткнення з ВАЗ 21099 травми отримали водійка та двоє пасажирів, серед яких неповнолітній. Постраждалих госпіталізували. У водіїв відібрано кров для перевірки на вміст алкоголю, автомобілі поміщено на спецмайданчик.

Між селами Кам'янки та Хмелиська Підволочиської громади перекидання автомобіля марки «Рено» спричинило травмування пасажирки транспортного засобу, яка потрапила до медзакладу.

У Борщеві мотоцикліст отримав травми після зіткнення з автомобілем Chevrolet. За попередніми даними, водій автомобіля, рухаючись по другорядній дорозі та повертаючи на головну, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з мотоциклістом. Триває перевірка.

У Кременецькому районі 15-річну дівчину збив автомобіль марки «Рено». Винуватицю ДТП встановлено, у неї відібрано кров для перевірки на вміст алкоголю, транспортний засіб вилучено, постраждалу госпіталізовано.

Їзда на скутері закінчилася травмами для 13-річного школяра з Чортківщини. Хлопець не впорався з керуванням і перекинув двоколісник, отримавши чисельні ушкодження.

Також під колеса автомобіля ЗАЗ потрапили дві дівчинки з Тернополя віком 8 та 9 років, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Обом надано медичну допомогу.

Поліція проводить перевірки за всіма фактами ДТП та нагадує учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил та обережності на дорогах.