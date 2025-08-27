За добу в місті дві аварії з постраждалими

У Тернополі за минулу добу сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. Поліцейські з’ясовують усі обставини аварій.

По вулиці Лучаковського водійка автомобіля Volkswagen наїхала на чоловіка, який стояв на тротуарі у дворі будинку. Потерпілому надали медичну допомогу на місці без госпіталізації.
 
Ще одна ДТП трапилася на об’їзній дорозі міста. Під колеса мотоцикла потрапив пішохід, що переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловік залишив місце події, а травми отримав водій двоколісного транспортного засобу, який звернувся за медичною допомогою. Поліцейські продовжують заходи з метою встановлення особи пішохода.

