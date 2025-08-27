Лікар з Тернополя вимагав у військовослужбовця 11 тисяч гривень за безкоштовну операцію

Слідчі поліції повідомили про підозру хірургу одного з медзакладів Тернополя, який вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця.

У ході розслідування встановлено: медик за проведення оперативного втручання, що входить до переліку безоплатних медичних послуг, спочатку просив 9 500 гривень. Після операції він знову звернувся до пацієнта, піднявши «таксу» вже до 11 000 гривень. Свої вимоги лікар пояснював нібито додатковими витратами на матеріали.

Хірургу інкримінують ч.3 ст.354 ККУ — вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником підприємства, який не є службовою особою, з використанням свого становища. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Відомо, що цей лікар уже фігурував у корупційних справах. Раніше йому оголошували підозру за отримання 5 тисяч доларів від мешканки Тернополя за сприяння у встановленні групи інвалідності.