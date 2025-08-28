Мешканці громади можуть подати свої ініціативи до «Громадського бюджету»

З 1 по 30 вересня мешканці Тернопільської міської громади віком від 16 років матимуть змогу подавати власні ініціативи для участі в «Громадському бюджеті».

У 2025 році проєкти прийматимуться та реалізовуватимуться відповідно до оновленого Положення «Про громадський бюджет у Тернопільській міській територіальній громаді в умовах воєнного стану». Документ враховує сучасні потреби громади та визначає чіткий порядок подання ідей, їх голосування та втілення.

Пріоритетними є проєкти, спрямовані на підвищення інклюзивності, безбар’єрності та безпеки громадян. Серед можливих напрямів:

- облаштування пандусів, поручнів та безбар’єрних маршрутів у громадських будівлях;

- адаптація громадського транспорту для людей з порушеннями зору та слуху, створення зручних зупинок;

- встановлення інклюзивних дитячих і спортивних майданчиків;

- забезпечення безбар’єрного доступу до медичних закладів;

- розміщення інформаційних таблиць шрифтом Брайля;

- облаштування укриттів у комунальних установах;

- створення зон ревіталізації для відпочинку.

Вартість одного проєкту може становити від 50 000 до 3 000 000 гривень.

Голосування за подані ініціативи триватиме з 27 жовтня по 10 листопада. Переможцями стануть проєкти, які наберуть найбільшу підтримку мешканців (але не менше 500 голосів), а їх реалізація запланована на 2026 рік відповідними управліннями та комунальними установами громади.