На Тернопільщині викрили корупційну схему під час ремонту шкіл: збитки перевищили 2,3 млн грн

Правоохоронці Тернопільської області задокументували факти привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт освітніх закладів.

За даними слідства, організатором протиправної діяльності став директор місцевого ТОВ. Він підготував проєктно-кошторисну документацію та залучив до оборудки керівника будівельної компанії і представника технічного нагляду.

Ремонтні роботи проводилися у харчоблоці одного з ліцеїв Тернопільського району та на даху навчального закладу в Чортківському районі. У звітні документи — акти виконаних робіт — вносилися неправдиві дані щодо обсягів і вартості матеріалів, які підтверджував інженер технагляду. Це дало змогу перерахувати на рахунки підрядної організації завищені суми.

Судові експертизи підтвердили завдані бюджету збитки на понад 2,3 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження слідчі провели 16 обшуків, під час яких вилучили фінансову документацію, комп’ютери, телефони, печатки, чорнові записи, а також службовий автомобіль, придбаний, ймовірно, за незаконні кошти.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Його затримано, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади.

Двоє спільників — керівник підрядної організації та спеціаліст із технічного нагляду — підозрюються у пособництві привласненню чужого майна. Останньому також інкримінують службове підроблення.

Розслідування триває.