На Тернопільщині викрили корупційну схему під час ремонту шкіл: збитки перевищили 2,3 млн грн

FB IMG 1756445824174

Правоохоронці Тернопільської області задокументували факти привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт освітніх закладів.

За даними слідства, організатором протиправної діяльності став директор місцевого ТОВ. Він підготував проєктно-кошторисну документацію та залучив до оборудки керівника будівельної компанії і представника технічного нагляду.

FB IMG 1756445827618

Ремонтні роботи проводилися у харчоблоці одного з ліцеїв Тернопільського району та на даху навчального закладу в Чортківському районі. У звітні документи — акти виконаних робіт — вносилися неправдиві дані щодо обсягів і вартості матеріалів, які підтверджував інженер технагляду. Це дало змогу перерахувати на рахунки підрядної організації завищені суми.

Судові експертизи підтвердили завдані бюджету збитки на понад 2,3 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження слідчі провели 16 обшуків, під час яких вилучили фінансову документацію, комп’ютери, телефони, печатки, чорнові записи, а також службовий автомобіль, придбаний, ймовірно, за незаконні кошти.

FB IMG 1756445821155

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Його затримано, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади.

Двоє спільників — керівник підрядної організації та спеціаліст із технічного нагляду — підозрюються у пособництві привласненню чужого майна. Останньому також інкримінують службове підроблення.

Розслідування триває.

 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню