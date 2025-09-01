Рекордна кількість ДТП за вихідні на Тернопільщині

Неповнолітні за кермом, аварії за участю великогабаритного транспорту та мотоциклістів під колесами легковиків зробили минулі вихідні рекордними за кількістю ДТП.

Інформацію про дорожньо-транспортні пригоди минулих вихідних повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У селі Довжанка Тернопільського району сталася аварія за участю двох вантажівок. Водій сідлового тягача марки Volvo зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП обоє водіїв отримали тілесні ушкодження, а транспортні засоби поміщено на арештмайданчик. Слідчі встановлюють усі обставини події.
 
У Тернополі на вулиці Протасевича внаслідок зіткнення з автомобілем Ford Kuga до медичного закладу доставлено жителя обласного центру. Поліція з’ясовує обставини ДТП та проводить забір крові водіїв на вміст алкоголю.
У Чорткові ДТП за участю мотоцикліста сталася через те, що водійка Audi A6 під час розвороту не надала перевагу в русі двоколіснику, що їхав зустрічним напрямком. Пасажирка мотоцикла отримала травми, їй надано медичну допомогу без госпіталізації.
 
Ще одне зіткнення з мотоциклістом зафіксовано у Кременецькому районі поблизу села Підлісці. Водійка Skoda Fabia не надала перевагу неповнолітньому водієві мотоцикла, який рухався назустріч. Юнака госпіталізовано з численними травмами, розпочато досудове розслідування.
Третій випадок стався між населеними пунктами Вигода та Окопи Чортківського району. Водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з мотоциклом, керованим неповнолітнім мешканцем села Боришківці. Мотоцикліст госпіталізований з численними травмами.
Також у селі Шманьківчики Чортківського району неповнолітній водій мотоблока допустив його перекидання. Травми отримали сам водій і двоє пасажирів. Слідчі встановлюють обставини події.
 

