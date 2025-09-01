У двох тернопільських школах відремонтували та обладнали укриття для учнів: Сергій Надал

У двох тернопільських школах до нового навчального року проведено ремонт укриттів. У школі №7 завершили розширення укриття, що дозволить усім учням навчатися в очному форматі без переходу на дистанційне навчання.

Крім укриття, у школі №7 провели комплексний ремонт - оновили вестибюль та капітально відремонтували санвузли на другому і третьому поверхах для створення комфортних умов навчання.

У школі №24 також завершили облаштування сучасного укриття, що дозволить додатково розмістити 400 учнів. Заклад пройшов перевірку контролюючих органів та ДСНС, отримавши висновки про повну готовність до навчального року.

Ці роботи є частиною масштабної модернізації освітньої системи Тернополя. Загалом капітальний ремонт проведено у 24 закладах освіти міста, для трьох закладів придбали генератори автономного електроживлення. Також відкрили новий дошкільний навчальний заклад №28.

Створення безпечних та комфортних умов для навчання дозволяє дітям зосередитися на освітньому процесі та розвитку творчих здібностей. Сучасні укриття забезпечують безперервність навчання навіть у складних умовах воєнного часу.

“Наші діти заслуговують на найкращі умови для навчання та розвитку. Продовжуємо працювати над тим, щоб кожна школа і дитсадок у Тернополі відповідали сучасним стандартам якості та безпеки”, - підкреслив міський голова Сергій Надал.

Оновлена освітня інфраструктура створює надійні умови для якісної освіти та всебічного розвитку молодого покоління тернополян.