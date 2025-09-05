Афера з нерухомістю: на Тернопільщині адвокат зі спільником ошукали людей на шість мільйонів гривень

Поліцейські Тернопільщини спільно з прокуратурою задокументували злочинну діяльність відомого в Тернополі адвоката та його спільника. Вони ошукали трьох місцевих жителів на суму близько шести мільйонів гривень.

Схеми аферистів стосувалися купівлі комерційної нерухомості, обміну майна та оформлення позик. Потерпілі, довіряючи адвокату, навіть не здогадувалися, що замість правової допомоги потрапляють у шахрайські пастки.

Перший факт злочинної діяльності зафіксували ще у 2017 році. Тоді підприємець передав адвокату понад 4,5 млн грн для супроводу купівлі комерційного об’єкта в центрі Тернополя. Обіцяних документів на майно він так і не отримав.

Згодом правоохоронці встановили причетність адвоката та його спільника до ще двох афер. У 2022 році вони ошукали чоловіка, який хотів придбати заміський будинок, – той втратив власну квартиру вартістю понад мільйон гривень. Інша жінка втратила автомобіль вартістю близько 350 тис. грн, коли замість договору застави їй підсунули угоду купівлі-продажу.

Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу поліції. Адвокату та його спільнику повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації коштів. Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави: 1,8 млн грн та 751 тис. грн відповідно.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до злочинної діяльності.