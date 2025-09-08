Лобове зіткнення у Колодіївці: постраждали троє

FB IMG 1757321118596

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася у селі Колодіївка Скалатської територіальної громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення із зустрічним Renault. Внаслідок аварії травми отримали водії обох транспортних засобів та пасажирка Renault. Потерпілих госпіталізовано.
 
Учасникам ДТП відібрали кров на вміст алкоголю. Автомобілі поміщені на штрафмайданчик. Слідчі з’ясовують усі обставини події.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню