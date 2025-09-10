Смертельна аварія у Почаєві та ще дві ДТП з потерпілими на Тернопільщині

На Тернопільщині 9 вересня сталося кілька дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Внаслідок аварій одна людина загинула, ще двоє отримали травми. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.

У Тернополі, на вулиці Бродівській, близько 14:25 водій автомобіля Audi 80 здійснив наїзд на чоловіка 1977 року народження. Потерпілий звернувся за медичною допомогою, а слідчі відкрили провадження щодо дій водія.

Ще одна автопригода трапилася о 20:00 у Кременці. 50-річна жінка переходила дорогу в недозволеному місці та потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-21043. Постраждалу з переломами та іншими травмами госпіталізували. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Найбільш трагічна подія сталася о 20:40 у Почаєві, неподалік автозаправної станції. Водій автомобіля Volkswagen Crafter переїхав чоловіка 1971 року народження, який перебував на дорозі. Поруч із ним лежав велосипед. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати потерпілого не вдалося.

Розслідування усіх обставин аварій триває. Зокрема, за фактом смертельної ДТП у Почаєві відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ.