На Тернопільщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві пенсіонера

У селі Монастириської громади Чортківського району 9 вересня трагічно загинув місцевий житель. Близько 18:00 сусіди почули крики та бійку і зателефонували на спецлінію «102».

На виклик виїхала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та медики. У будинку правоохоронці виявили господаря з численними травмами, врятувати його життя лікарям не вдалося. Поруч перебував односелець 1970 року народження у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За попередніми даними, до пенсіонера в гості прийшов знайомий. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Гість почав бити власника будинку, що й призвело до трагічних наслідків.

Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідство триває.