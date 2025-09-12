На Тернопільщині викрили організовані групи з незаконного вирощування та збуту наркотиків

У Тернопільській області правоохоронці провели масштабну спецоперацію у рамках загальнодержавної операції "Джентельмен", ініційованої Нацполіцією України, спрямовану на боротьбу з незаконним вирощуванням коноплі та збутом наркотиків.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільщини, 10 вересня проведено 27 обшуків на території Тернопільської та Хмельницької областей. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю області, слідчі Кременця, Тернополя та Чорткова спільно зі СБУ та бійцями КОРД викрили діяльність кількох організованих груп, які займалися вирощуванням конопель, виготовленням марихуани та збутом наркотичних засобів і психотропів.
На Кременеччині п’ятеро осіб вирощували коноплі та збували марихуану, а один із підозрюваних облаштував наркопритон. За даними слідства, група реалізовувала близько 300 доз канабісу на місяць із доходом майже 150 тис. грн. Під час обшуків вилучено 5 кг канабісу, рослини, обладнання для виготовлення та вживання наркотиків, телефони та банківські картки. Двоє осіб затримано.
 
У Чорткові викрито ще одну групу, яка щомісяця збувала близько 200 доз марихуани на суму приблизно 60 тис. грн. Під час обшуків вилучено 7 кг канабісу та інші речові докази. Одному фігуранту повідомлено дві підозри за ч. 2 ст. 307 КК України.
У Тернополі задокументовано діяльність організованої групи, яка збувала канабіс, амфетамін та PVP через Інтернет за допомогою Telegram-каналу, закладок і поштових відправлень. У місяць реалізовувалося близько 500 доз психотропних речовин із доходом до 200 тис. грн. Під час обшуків вилучено 100 г PVP, канабіс, телефони, банківські картки та пакувальні матеріали. Двоє учасників затримані, організатору, його помічнику та адміністратору каналу повідомлено про підозру.
За усіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотиків у великих розмірах, вчинене організованою групою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.
 
Правоохоронці продовжують документувати діяльність фігурантів та встановлювати всіх причетних до незаконного обігу наркотиків.

