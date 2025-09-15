Три аварії з потерпілими за вихідні на Тернопільщині

Минулі вихідні на дорогах Тернополя та області були позначені трьома автопригодами з потерпілими.

Перша аварія сталася 13 вересня близько 16:20 на вулиці 15 Квітня у Тернополі.

За попередніми даними, водій Volkswagen Passat, виїжджаючи з прилеглої території, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілями Volkswagen Caddy та Hyundai Sonata. Від удару Caddy за інерцією врізався ще й у Tesla Model S. Медичної допомоги без госпіталізації потребував лише кермувальник Passat. Попередньо всі водії були тверезі, проте у них відібрали зразки крові для перевірки.

Того ж дня, близько 23:45, дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Байківці. 16-річний водій мотоцикла TEKEN R line 300 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. До лікарні з численними травмами госпіталізували 14-річного пасажира мотоцикла.

Ще одна аварія трапилася 14 вересня близько 20:40 на вулиці Львівській у Тернополі. Водій BMW X5 збив 16-річну дівчину з Чортківського району, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу студентку госпіталізували.

За всіма фактами розпочаті перевірки.