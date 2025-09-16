На станції Озерна потяг смертельно травмував чоловіка

На залізничній станції села Озерна вантажний потяг смертельно травмував чоловіка.

Повідомлення про нещасний випадок надійшов на лінію «102» о 23:18 від чергового залізничної станції.

На місце події виїхали працівники Зборівського відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі лише констатували смерть потерпілого.

Загиблий — житель Зборівської громади 1965 року народження. За словами машиніста, чоловік сидів між пероном та колією та не реагував на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося — потяг зачепив чоловіка.

У машиніста взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі вирішується питання про внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).