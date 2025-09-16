У Тернополі стартує третій етап акції «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево

Від сьогодні, 16 вересня, у Тернополі стартує третій етап акції «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево». Ініціатива поєднує допомогу українським захисникам із турботою про міське середовище. У межах акції кожен охочий може зробити добровільний внесок на закупівлю дронів для ЗСУ та висадити іменне дерево у спеціально відведених локаціях міста.

Для висадження визначено такі локації: дамба Тернопільського ставу, вул. Руська, вул. Максима Кривоноса, вул. Мирона Тарнавського. Висадження дерев здійснюватиметься відповідно до концепції озеленення міського середовища. Для акції обрано дерева порід катальпа бігнонієвидна та клен червоний, які гармонійно доповнять зелені зони міста.

Сума благодійного внеску залежить від обраної локації:

15 000 грн – вулиці Максима Кривоноса та Мирона Тарнавського;

20 000 грн – Дамба Тернопільського ставу;

40 000 грн – вулиця Руська.

Як долучитися:

заповніть заявку за посиланням;

вкажіть бажану локацію та кількість саджанців;

очікуйте контакту для надання реквізитів оплати;

день і час висадження буде повідомлено додатково.

Прийом заявок триватиме до 3 жовтня 2025 року. Опрацювання заявок, доставка саджанців, виготовлення табличок: з 6 до 17 жовтня 2025 року. Висадження дерев розпочнеться з 20 до 31 жовтня 2025 року.

Запрошуємо жителів Тернополя, представників бізнесу та усіх небайдужих долучитися до акції. Ваша участь – це водночас підтримка обороноздатності держави та внесок у озеленення міста.