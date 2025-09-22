Шість потерпілих – наслідки автопригод на дорогах Тернопільщини

Протягом 19-20 вересня на дорогах Тернопільської області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Серед потерпілих – троє неповнолітніх, яких госпіталізували.

19 вересня у Заліщиках близько 8:00 водій ВАЗ 2106 наїхав на 10-річну дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Потерпіла отримала садна, гематоми та перелом, її госпіталізували. 60-річного водія затримали, алкотестер показав алкогольне сп’яніння. Триває слідство за частиною 1 статті 286-1 КК України.

20 вересня у Бучачі водій Volkswagen Passat B4 зіткнувся з велосипедистом 1954 року народження, який раптово виїхав на дорогу. Потерпілого госпіталізували.

Того ж дня в селищі Гусятин водій Volkswagen Transporter випадково наїхав заднім колесом на ногу своєї пасажирки. Жінці надали медичну допомогу без госпіталізації.

Ввечері у Хоросткові, близько 22:48, на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Лепкого 15-річний водій скутера Suzuki LETS зіткнувся з мотоциклом Musstang MT 200, за кермом якого був ще один 15-річний хлопець. До лікарні потрапили обидва кермувальники та пасажир скутера з численними переломами та травмами.

Причини всіх автопригод з’ясовують правоохоронці.