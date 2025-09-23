Викрито злочинну групу, що постачала наркотики у Чортківську колонію

На Тернопільщині поліцейські викрили злочинну групу, яка займалася розповсюдженням наркотиків у Чортківській установі виконання покарань.

Спецоперацію провели працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За даними слідства, організатором угруповання виявився 36-річний громадянин Грузії, який перебуває в Україні незаконно. Він діяв від імені «злодія в законі», котрий нині відбуває покарання у Чорткові. Зловмисник встановив власні «правила» серед засуджених і координував діяльність як у колонії, так і поза її межами.

До групи увійшли двоє ув’язнених та двоє раніше судимих осіб. Вони організували канали постачання наркотиків у колонію, контролювали «злочинну касу», призначали так званих «наглядачів» і вимагали гроші у засуджених.

19 вересня правоохоронці за підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП провели 14 обшуків у СІЗО та за місцями проживання причетних. Вилучили телефони, банківські картки, чорнові записи та речовини, схожі на наркотики.

Чотирьом учасникам уже оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 ККУ (збут наркотичних засобів). Двоє з них перебувають під вартою із правом внесення застави. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору за ст. 255-1 ККУ (встановлення та поширення злочинного впливу).

Розслідування триває.