Голову військово-лікарської комісії ТЦК та СП у Тернополі викрито на вимаганні хабара

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури повідомляє, що голову військово-лікарської комісії ТЦК та СП у Тернополі підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 368-4 КК України, як особі, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.

За даними слідства, на початку вересня цього року військовозобов’язаний, який відчував погіршення стану здоров’я, звернувся до сімейного лікаря. Той направив пацієнта до місцевої лікарні, де лікар, який очолює військово-лікарську комісію, запропонував у виписці з медичної картки зазначити тяжке захворювання. Наявність такого діагнозу унеможливлює проходження військової служби під час мобілізації та дає право на отримання групи інвалідності.

Свої послуги підозрюваний оцінив у 1000 доларів США. Після отримання першої частини хабара – 500 доларів – лікаря затримали правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Підозрюваного відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді застави майже пів мільйона гривень.