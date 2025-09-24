У Тернополі велосипедист збив жінку з візочком: постраждали троє, серед них немовля

img 16d460cb2c9db4bc98405919e8b51aaa

Троє травмованих, серед них — шестимісячна дитина, внаслідок ДТП, яка трапилася 23 вересня близько 13:35 у парку Національного Відродження у Тернополі.

За попередніми даними, велосипедист, рухаючись пішохідною зоною від проспекту Степана Бандери в напрямку Співучого поля, здійснив наїзд на жінку з дитячим візочком.

У результаті удару немовля випало з візка та отримало тілесні ушкодження. Медики надавали допомогу дитині, 33-річному велосипедисту та бабусі малюка.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини інциденту.

