У Тернополі велосипедист збив жінку з візочком: постраждали троє, серед них немовля

Троє травмованих, серед них — шестимісячна дитина, внаслідок ДТП, яка трапилася 23 вересня близько 13:35 у парку Національного Відродження у Тернополі.
За попередніми даними, велосипедист, рухаючись пішохідною зоною від проспекту Степана Бандери в напрямку Співучого поля, здійснив наїзд на жінку з дитячим візочком.
У результаті удару немовля випало з візка та отримало тілесні ушкодження. Медики надавали допомогу дитині, 33-річному велосипедисту та бабусі малюка.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини інциденту.