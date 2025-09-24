У Тернополі велосипедист збив жінку з візочком: постраждали троє, серед них немовля

Культура Презентація книги Артура Дроня відбудеться у Тернополі 27 вересня У суботу, 27 вересня, о 16:00 у Тернополі відбудеться презентація книги письменника і ветерана... Більше ...

Суспільство У Тернополі вкрали велосипед із території навчального закладу Поліція застерігає мешканців від крадіжок велосипедів та закликає бути обачними. Двоколісний транспорт... Більше ...

Суспільство У Тернополі тривають ремонти житлових будинків за програмою співфінансування У місті продовжують оновлювати житловий фонд у межах програми співфінансування з міського бюджету. У 2025... Більше ...

Суспільство Тернопіль проведе в останню путь захисника Михайла Бугая Тернопільська громада схиляє голови у скорботі за своїм Захисником, який мужньо боронив Батьківщину та... Більше ...