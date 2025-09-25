На Тернопільщині в ДТП загинув 58-річний чоловік

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 вересня неподалік міста Ланівці. Повідомлення на спецлінію поліції надійшло близько 22:44.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai Sonata під час обгону не врахував дорожньої обстановки, перевищив безпечну швидкість і виїхав за межі проїзної частини.
 
Внаслідок цього автівка перекинулася, а 58-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.
 
За фактом ДТП триває розслідування відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
 

