Начальника дільниці «Укртелеком» у Тернополі затримали за хабар у 20 тис. грн

Начальник дільниці Тернопільської філії АТ «Укртелеком» вимагав та отримав 20 тис. грн від забудовника за невжиття заходів реагування щодо неправильного монтажу телекомунікацій на новобудові в Тернополі, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368‑3 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди за бездіяльність в інтересах того, хто її надає.

За даними слідства, начальник дільниці вимагав 20 тис. грн, аби не вживати заходів щодо перенесення телекомунікаційних мереж за межі прибудинкової території. Один із забудовників не виконав відповідні роботи, тож службовець запропонував «вирішити» питання без додаткових будівельних робіт.

Під час отримання коштів підозрюваного затримали правоохоронці відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.