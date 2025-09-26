У Тернополі облаштовують безбар’єрний маршрут 4,3 км від Дружби до центру міста

У Тернополі триває реалізація масштабного проекту безбар’єрного маршруту протяжністю 4,3 км, який з’єднає житловий масив “Дружба” з центральною частиною міста.

Ініціатива втілюється в рамках національної програми першої леді України Олени Зеленської “Без бар’єрів” та флагманського проекту Міністерства розвитку громад “Рух без бар’єрів”.

Перший етап робіт завершено на ділянці від вулиці Волинської біля міської лікарні до вулиці Руської. Тут облаштовано нові тротуари з пониженими бордюрами на переходах, встановлено тактильну плитку для людей з порушеннями зору та оновлено кілька зупинок громадського транспорту.

Такі зміни значно покращили умови пересування для людей з інвалідністю, ветеранів під час проходження лікування у місцевих медичних закладах, батьків з дитячими візочками та інших маломобільних груп населення. Зараз роботи продовжуються у напрямку центру, поступово розширюючи безбар’єрний простір.

Загальний проект передбачає адаптацію 28 об’єктів різного призначення - від вулично-дорожньої мережі та адміністративних будівель до закладів охорони здоров’я, культурних установ та багатоквартирних житлових будинків. Встановлюються звукові сповіщення на пішохідних переходах та забезпечується повноцінний доступ у громадські простори.

Проект створює інклюзивне міське середовище європейського рівня, враховуючи потреби всіх категорій жителів. Особливо важливими такі рішення є для ветеранів та людей з інвалідністю, які отримують можливість вільно пересуватися містом.

“Таким чином у Тернополі крок за кроком формується сучасне, інклюзивне міське середовище, зручне для всіх жителів - від ветеранів та людей з інвалідністю до батьків з дітьми та людей старшого віку”, - зазначив міський голова Сергій Надал.

Безбар’єрний маршрут стане важливою складовою доступного міського простору та підвищить якість життя найбільш вразливих категорій населення.