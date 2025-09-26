Слідчі Тернопільщини з’ясовують обставини смерті 21-річного хлопця

Трагедія сталася вночі 25 вересня на території Борсуківської громади. Повідомлення про смерть молодого чоловіка надійшло до поліції від медиків після опівночі.

За попередніми даними, 21-річний житель Лановеччини відпочивав у компанії знайомих. Під час застілля між присутніми виникла суперечка, у ході якої один із чоловіків кілька разів вдарив потерпілого. Згодом хлопцеві стало зле, він втратив свідомість.

Очевидці викликали швидку, але врятувати його не вдалося. Експерт встановив: причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

Наразі на місці працюють слідчі та оперативники поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та особу, причетну до смертельних ударів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.