На Вишнівецькій громаді мотоцикліст збив пішохода — обидва загинули

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 27 вересня, близько 20:30 поблизу села Великий Кунинець Вишнівецької громади.

За попередніми даними, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і зіткнувся з 49-річним пішоходом із села Залісці, який рухався узбіччям дороги.

У результаті ДТП обидва — водій мотоцикла та пішохід — загинули на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

Поліція наразі з’ясовує усі обставини події.