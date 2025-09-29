На Вишнівецькій громаді мотоцикліст збив пішохода — обидва загинули

FB IMG 1759133588117

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 27 вересня, близько 20:30 поблизу села Великий Кунинець Вишнівецької громади.

За попередніми даними, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і зіткнувся з 49-річним пішоходом із села Залісці, який рухався узбіччям дороги.
 
У результаті ДТП обидва — водій мотоцикла та пішохід — загинули на місці.
 
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).
 
Поліція наразі з’ясовує усі обставини події.
 

