Масштабна нічна пожежа на Тернопільщині: рятувальники ліквідували загоряння зерносушки

Сьогодні вночі, о 01:51, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу зерносушки в селі Острів Тернопільського району.

На місце події за підвищеним номером виклику направили пожежно-рятувальні підрозділи. Площа загоряння складала близько 100 кв. м. Особливу складність у гасінні створювало те, що сушка була заповнена соняшником, а її висота сягала 25 метрів, що ускладнювало доступ до вогню.

Рятувальники одночасно займалися безпосереднім гасінням пожежі та захистом сусідніх зерносушок від можливого займання через високі температури.

До ліквідації пожежі залучили 11 одиниць спеціальної техніки та 40 рятувальників. Для безперебійного подавання води використовували пожежний потяг. Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців о 04:45 пожежу локалізували, запобігши подальшому поширенню вогню та врятувавши значну частину майна.