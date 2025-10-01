Масштабна нічна пожежа на Тернопільщині: рятувальники ліквідували загоряння зерносушки

FB IMG 1759310371390

Сьогодні вночі, о 01:51, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу зерносушки в селі Острів Тернопільського району.

На місце події за підвищеним номером виклику направили пожежно-рятувальні підрозділи. Площа загоряння складала близько 100 кв. м. Особливу складність у гасінні створювало те, що сушка була заповнена соняшником, а її висота сягала 25 метрів, що ускладнювало доступ до вогню.
FB IMG 1759310366427 
Рятувальники одночасно займалися безпосереднім гасінням пожежі та захистом сусідніх зерносушок від можливого займання через високі температури.
FB IMG 1759310360671 
До ліквідації пожежі залучили 11 одиниць спеціальної техніки та 40 рятувальників. Для безперебійного подавання води використовували пожежний потяг. Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців о 04:45 пожежу локалізували, запобігши подальшому поширенню вогню та врятувавши значну частину майна.
 
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню