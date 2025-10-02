У Тернополі Porsche виїхав на зустрічну та зіткнувся з Hyundai: постраждав 40-річний чоловік

До медзакладу звернувся 40-річний житель Тернополя з тілесними ушкодженнями, які він отримав у дорожньо-транспортній пригоді.

За попередньою інформацією, аварія сталася 1 жовтня близько 20:15 на вулиці Татарській. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.
Попередньо встановлено, що водій Porsche Cayenne, рухаючись у напрямку вулиці Глибока, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Hyundai IONIQ5.
 
Наразі вирішується питання про притягнення водія Porsche до відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування в стані алкогольного сп’яніння). Триває перевірка.

